Украина привлечет иностранные компании для контроля качества строительства дорог
13:05, 12 сентября 2012Транспорт/Связь
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Украина намерена привлечь иностранные компании для контроля качества строительства дорог в стране.
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников во время посещения строительства новой дорожной развязки в Майами в рамках рабочего визита в США.
«Нас интересуют два аспекта. Первый - организация работы на всех этапах строительства, и второй - контроль за качеством выполнения работ», - сказал он.
По словам Б.Колесникова, в Украине «нет компаний такого уровня, услугами которых можно было бы воспользоваться».
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