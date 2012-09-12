Украина привлечет иностранные компании для контроля качества строительства дорог

Украина намерена привлечь иностранные компании для контроля качества строительства дорог в стране.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников во время посещения строительства новой дорожной развязки в Майами в рамках рабочего визита в США.

«Нас интересуют два аспекта. Первый - организация работы на всех этапах строительства, и второй - контроль за качеством выполнения работ», - сказал он.

По словам Б.Колесникова, в Украине «нет компаний такого уровня, услугами которых можно было бы воспользоваться».