Колесников хочет ввести налоговые льготы для компаний, которые строят дороги

Министерство инфраструктуры Украины намерено обратиться в Кабинет министров с инициативой о предоставлении налоговых льгот для компаний, которые осуществляют дорожное строительство.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сказал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников в рамках рабочего визита в США.

«Надо дать дорожным строителям льготы, аналогичные льготам гостиничному бизнесу. То есть, на 10 лет освободить их от налога на прибыль, чтобы они за счет своей прибыли покупали самые современные технологии и современную технику», - сказал он.

Справка УНИАН. Согласно переходным положениям Налогового кодекса, прибыль предприятий от предоставления гостиничных услуг в гостиницах категорий "пять звезд", "четыре звезды" и "три звезды", в том числе новопостроенных или реконструированных, или в которых проведен капитальный ремонт временно, сроком на 10 лет, начиная с 1 января 2011 года, освобождается от налогообложения.

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