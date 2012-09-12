Строительство метро на Троещину профинансирует Внешэкономбанк России

Киевская городская государственная администрация заключила с российской государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк России») меморандум о финансировании строительства метро на Троещину.

Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны документ подписал заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко, с российской стороны - первый заместитель генерального директора ООО «ВЭБ Капитал», которое входит во «Внешэкономбанк России», Юрий Жданов.

Меморfндум был подписан сегодня во время конференции представителей городов-побратимов на тему: «Москва – Киев: новые горизонты инвестиционного сотрудничества», на которой присутствовали председатель КГГА Александр Попов и мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий российскую делегацию.

В интервью журналистам первый заместитель начальника Главного управления экономики и инвестиций Роман Качур сообщил, что, согласно меморандуму, российская сторона будет участвовать в финансировании новой ветви метро в Киеве путем привлечения средств группы «ВЭБ», а также средств других инвесторов.

«На данное время предусматривается соглашение о концессии или государственно-частном партнерстве. То есть, мы оставляем полностью за собой, в коммунальной собственности все активы, которые будут созданы во время реализации проекта. Группа «ВЭБ» выступает соинвестором, организатором финансирования, который обеспечит финансирование такого масштабного проекта», - отметил Р.Качур.

По его словам, Киев уже потратил на реализацию проекта по строительству метро на Троещину 4 млрд грн. Общая стоимость работ, согласно утвержденной на сегодняшний день документации, составляет 12 млрд грн. По словам Р.Качура, меморандумом предусмотрено, что Киев больше не будет финансировать этот проект.

Он заметил, что через 8 месяцев российская сторона представит необходимый пакет решений для реализации проекта, которые будут касаться схем финансирования, правовой защищенности инвесторов и тому подобное. Эти документы будут приняты на местном и центральном уровнях, после чего состоится финансовое закрытие соглашений, подписание всего набора документов и открытие линии финансирования. В меморандуме указано, что проект должен быть реализован в течение 5 лет.

На вопрос журналистов, какую выгоду от реализации проекта по строительству метро на Троещину получит российская сторона, Р.Качур объяснил, что инвестор будет иметь проценты от стоимости проекта, будет иметь право на доход, полученный от платы за проезд.

«Экономическая привлекательность земель и территорий, где будет построено метро, возрастет – это второй источник покрытия (расходов инвестора) и нетарифные доходы - за счет использования инфраструктуры, которая будет создана», - сказал Р.Качур.

Кроме того, меморандум, по его словам, включает пункт о финансировании строительства делового района «Киев-City». «Сейчас формируется механизм участия частных инвесторов в этом проекте», - уточнил Р.Качур.

Также в меморандуме есть пункты относительно финансирования строительства школ и детских дошкольных заведений в Киеве. Он отметил, что по этим двум пунктам стоимость проектов не зафиксирована, в то же время срок их реализации – такой же, как и строительства метро на Троещину, – 5 лет.

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