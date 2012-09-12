Крюковский ВСЗ планирует в 2012 году увеличить выпуск пассажирских вагонов в 2,2 раза

"Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг Полтавской обл.) по итогам 2012 года планирует увеличить выпуск пассажирских вагонов в 2,2 раза, или на 36 вагонов, до 64 вагонов.

Об этом сегодня, 12 сентября, сообщил журналистам председатель правления предприятия Евгений Хворост.

«По итогам года мы произведем 64 пассажирских вагона. 49 поставим в Казахстан и 15 - в Таджикистан. Украина в этом году не купила и не купит не одного вагона», - сказал Е.Хворост.

Кроме того, Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году планирует вложить в модернизацию предприятия 60 млн грн.

«В этом году мы вложим порядка 60 млн грн. Эти средства все направляются на закупку нового оборудования. В 2011 году мы инвестировали около 70 млн грн. Тогда часть средств шла на оборудование, а основной поток — на строительства цеха пассажирского вагоностроения», - сказал Е.Хворост.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10750 шт, а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% — до 28 шт.