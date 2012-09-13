Приказ о применении санкций к ТВі отменили

Министр экономического развития Петр Порошенко отненил приказ о применении санкций к телеканалу ТВі .

Текст приказа обнародовал у себя на странице в Facebook руководитель канала Николай Княжицкий, сообщает сайт ТВі .

«...Приказываю: 1. Отменить действую специальной санкции, которая применена к субъекту внешнеэкономической деятельности Украины, отмеченному в приложении к этому приказу (ООО "Телерадиокомпания "Телерадиосвит")».

«2. Признать таким, утатившим силу, приказ Минэкономразвития от 15.08.2012 №921 в части применения специальной санкции к указанному в приложении к этому приказу субъекту внешнеэкономической деятельности Украины», - идет речь в документе.

Справка УНИАН. Телеканал ТВі прекратили транслировать в более чем 80 кабельных сетях по всей Украине.

Н.Княжицкий неоднократно заявлял, что отключение канала в регионах происходит по прямому указанием Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В свою очередь, председатель Нацсовета по телерадиовещания Владимир Манжосов заявил, что Нацсовет проведет мониторинг провайдеров программных услуг, которые должны транслировать ТВі в своих сетях. Он также опроверг заявление, что канал отключают по указани Нацсовета.

8 сентября в Киеве и многих других городах проходили общественные акции в поддержку ТВі .

12 сентября работники телеканала пикетировали Нацсовет с требованиями прекратить давление на телеканал и отправить в отставку членов Нацсовета.

В тот же день Н.Княжицкий сообщил, что валютные счета ТВі заблокированы. «Сегодня утром арестовали счета. Сделали это на основании письма Главного управления экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации, поскольку руководитель этого управления решил, что я кому-то должен 2 тысячи долларов США. Такого долга у нас не существует, мы обжаловали это предписание в Министерстве экономического развития и торговли. Надеемся на положительное решение. Пока наши валютные счета арестованы», - сказал Н.Княжицкий.