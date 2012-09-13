На путях и переездах железных дорог Украины за 8 месяцев произошло 58 ДТП

За 8 месяцев 2012 года на железнодорожных переездах и путях железных дорог Украины произошло 58 случаев ДТП, в которых погибли 6 человек и 23 травмированы.

Как сообщает пресс-служба государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), вины железной дороги ни в одном из ДТП не выявлено.

В январе-августе 2012 года 50 ДТП произошло на железнодорожных переездах и 8 на путях вне переездов.

По сравнению с соответствующим периодом 2011 года количество ДТП увеличилось на 12 случаев. Число погибших уменьшилось на 3 человека, а количество травмированных, наоборот, увеличилось на 12 человек.

Кроме этого, за январь-август на железных дорогах произошло 419 транспортных происшествий, в том числе 21 серьезный инцидент. В частности, 10 сентября 2012 года, на остановочной платформе городской электрички «Троещина» два неизвестных бросили в лобовое стекло городского электропоезда № 7456 банку с краской.

Также с начала 2012 года допущено 122 случая незаконного вмешательства в работу железных дорог. В частности, на участке Одесса-Главная - Одесса-Застава II грузопассажирский микроавтобус марки Volkswagen повредил анкерную опору. В результате инцидента выключилось напряжение контактной сети, повлекшее задержку ряда поездов. Водитель автотранспорта с места происшествия скрылся.

Напомним, за январь-июль 2012 года на железнодорожных переездах и путях железных дорог Украины произошло 46 случаев ДТП, в том числе 41 - на переездах и 5 - на путях вне переездов.

«Четкое и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения - это надежная защита от трагедий и неприятностей», - отмечает «Укрзализныця».