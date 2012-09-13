Facebook намерен запустить свой поисковик
Facebook работает над собственной "социальной" поисковой системой. Об этом глава компании Марк Цукерберг заявил на конференции TechCrunch Disrupt, отметив, что социальная сеть "в некоторой степени" намерена войти в бизнес интернет-поиска, сообщают Вести.Ru.
Слухи о планах Facebook заняться онлайн-поиском ходят уже несколько лет. В марте этого года стало известно о тайном проекте в соцсети, в котором работают два десятка человек, а возглавляет секретный отдел бывший инженер-программист Google Ларс Расмуссен.
Цель проекта - улучшить поиск по статусам, заметкам, видеороликам и другому содержимому на сайте, а также по контенту в Сети, который был отмечен кнопкой Like. Сейчас поиск по Facebook основывается на технологии Bing от Microsoft. Он позволяет находить друзей и страницы брендов, но неспособен обрабатывать сложные запросы.
Выступая на TC Disrupt, Цукерберг заявил, что пользователи ежедневно вводят в Facebook миллиард поисковых запросов, при этом компания не прикладывает почти никаких усилий в этой области. Через некоторое время, отметил он, ситуация изменится.
По словам Цукерберга, поисковая система сможет находить не только друзей, страницы брендов и приложения, но и отвечать на вопросы людей. "Какие из моих друзей или друзей друзей работают в компании, в которой хотел бы работать я?", — привел пример такого запроса глава Facebook. Сроки запуска нового сервиса он не назвал, пишет CNET.