Apple представила новый iPhone 5

В пятницу, 21 сентября, в США и ряде других стран мира начнется продажа новой модели смартфона компании Apple - iPhone 5.

Как сообщает агентство Рейтер, новый смартфон должен помочь Apple сохранить преимущество над другими компаниями, работающими в сфере коммуникации, Samsung Electronics Co Ltd и Google Inc. Тем более, что на этот рынок претендует также Microsoft, чья новая операционная система Windows Phone 8 хочет стать альтернативой iOS и Android.

Аналитики прогнозируют, что продажи нового телефона от Apple еще в сентябре составят от 10 до 12 млн штук.

Телефон оснащен 4-дюймовым экраном, беспроводным интернет-соединением 4G и 8-мегапиксельной фотокамерой, что позволит делать панорамные снимки. Также увеличена продолжительность работы аккумулятора.

iPhone 5 можно будет приобрести по цене от 199 дол.