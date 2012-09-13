Аэропорт «Харьков» планирует включить в зимнее расписание рейсы в Краков и Баку

Международный аэропорт «Харьков» ведет переговоры с авиакомпаниями о включении в зимнее расписание полетов рейсов по направлениям Харьков-Краков-Харьков и Харьков-Баку-Харьков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта со ссылкой на генерального директора управляющей аэропортом компании «Нью Системс АМ» Владимира Васильченко.

«Продолжается переговорный процесс с рядом авиакомпаний, рейсы которых могут быть включены в зимнее расписание. Речь идет о прямых перелетах по маршрутам «Харьков-Краков-Харьков» и «Харьков-Баку-Харьков», которые в настоящее время находятся на стадии обсуждения, а также о еще нескольких рейсах по новым направлениям», - сказал он.

Кроме того, В. Васильченко сообщил, что в зимнем расписании добавятся рейсы, в частности, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Он отметил, что «расписание составляется в соответствии с реальным спросом наших пассажиров».

Зимнее расписание начнет действовать с 28 октября.

Напомним, Международный аэропорт «Харьков» за 8 месяцев 2012 года увеличил пассажиропоток на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 330,4 тыс. пассажиров. В 2011 году пассажиропоток аэропорта «Харьков2 вырос на 26,8% по сравнению с 2010 годом — до 308,5 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Реконструкцию Международного аэропорта «Харьков» в рамках подготовки инфраструктуры Харькова к проведению финальных игр Чемпионата Европы по футболу 2012 года осуществляет группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.Ярославского в проект составляет 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территории). Сумма финансирования, выделенного из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса (включая строительство аэродромно-диспетчерской башни), составила 191,3 млн долл.

Реконструкция аэропорта началась с апреля 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.