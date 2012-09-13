«Укрзализныця» на 13 сентября выявила 26 заброшенных грузовых поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), по состоянию на 13 сентября, выявила 26 грузовых поездов, которые простаивали на станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в составе этих поездов из оборота выведены 1 300 грузовых вагонов.

В частности, на территории Приднепровской железной дороги (ПЖД) на 13 сентября ожидают нагрузки 11 поездов, 8 поездов заброшено на Донецкой железной дороге (ДЖД), 1 - на Одесской железной дороге (ОЖД) и 6 - на Юго-Западной (ЮЗЖД.

В частности, 4 пустых состава простаивают под станцией Ингулец, 8 - на станции Коммунарск, 2 - под Пенизевичами и Хайчнорином, 4 - возле Кривого Рога, по одному возле станций Терны, Хлистуновка, Ушица и Топорище.

Напомним, железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.