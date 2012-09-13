УЗ будет инициировать повышение платы за пользование грузовыми вагонами

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») для предотвращения дефицита намерена инициировать приведение платы за пользование грузовыми вагонами к экономически обоснованному уровню.

«С целью недопущения обострения дефицита грузовых ресурсов «Укрзализныця» предложит правительству привести ставки платы за пользование грузовыми вагонами к экономически обоснованному уровню», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Напомним, еженедельно на подъездных путях предприятий грузополучателей и грузоотправителей простаивают до 40 грузовых составов.

Железные дороги Украины, из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий, за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Плата, вносимая за пользование вагоном или ремонт вагона, не учитывает потери коммерческой выгоды от простоя вагонов и изъятия вагона из оборота.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тысяч. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.