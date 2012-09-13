Продажи смартфона iPhone 5 в Украине начнутся 31 октября

Продажи смартфона iPhone 5 компании Apple в Украине начнутся 31 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сети «Цитрус».

В середине октября смартфоны пройдут сертификацию в Украинском государственном центре радиочастот, чтобы коды IMEI смартфонов, продаваемых с 31 октября, уже были внесены в «белый» список. Учитывая повышенный спрос, первыми смартфон смогут купить оформившие предварительный заказ.

Как отметил директор по маркетингу сети «Цитрус» Виктор Шолошенко, сегодня iPhone является настолько культовым и популярным смартфоном, что даже до его презентации уже было собрано более 2 тыс. предзаказов на этот гаджет. Больше всего предзаказов пришлось на модель iPhone 5 с объемом памяти 16 Гб (57%), далее идут смартфоны с памятью 32 Гб (25%) и 64 Гб (18%), при том, что продажи в нашей сети iPhone 4S напротив являются свидетельством большей приверженности моделям с большим объемом памяти. Наибольшее количество предзаказов пришлось на Киев, Одессу, Донецк и Днепропетровск.

«С учетом огромного ажиотажа, можно прогнозировать, что iPhone 5 станет самым успешным смартфоном 2012 года», - считает В.Шолошенко.

Вчера, 12 сентября, компания Apple представила миру новый смартфон iPhone 5 вместе с обновленной версией операционной системы iOS 6.

Согласно данным СМИ, смартфон iPhone 5 в сравнении с предыдущими моделями (iPhone 4 и 4S) стал длиннее на 8,6 мм (123,8 против 115,2 мм) и тоньше на 1,7 мм (7,6 против 9,3 мм), при этом ширина нового смартфона не изменилась (58,6 мм). При этом вес iPhone 5 уменьшился на 28 г – со 140 г до 112 г. Увеличен в новом смартфоне и размер экрана - с 3,5 до 4,08 дюймов по диагонали: произошло это за счет наращивания его длины, в iPhone 5 используется новый процессор — Apple A6, с быстродействием в два раза выше, чем процессор A5 в iPhone 4S, увеличено время работы батареи в разных режимах, в iPhone 5 используется новая операционная система iOS 6 и др.

В магазины США, Австралии, Великобритании, Германии, Гонконга, Канады, Сингапура, Франции и Японии iPhone 5 поступит 21 сентября. 28 сентября смартфон потупит для продажи в ряд других европейских стран, и в декабре в общей сложности смартфон будет продаваться в 100 странах мира.