«Укрзализныця» будет настаивать на увеличении оплаты за простой порожних вагонов
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») будет настаивать на увеличении оплаты за простой порожних собственных вагонов на железнодорожных путях.
«Для урегулирования ситуации с использованием подвижного состава, необходимы не только усилия «Укрзализныци», но и усилия пользователей по своевременному высвобождению вагонов, а также внедрение экономических рычагов для рационального использования вагонов на подъездных и магистральных путях, в частности, увеличение оплаты за простой порожних собственных вагонов на железнодорожных путях», - говорится в сообщении «Укрзализныци».
По информации «Укрзалиныци», только в августе 2012 года на железнодорожных путях Украины было выявлено 277 заброшенных поездов, в составе которых простаивало 14,739 тыс. вагонов.
В частности, в заброшенных поездах простаивало 7,913 тыс. порожних собственных вагонов и 6,826 тыс. вагонов, находящихся в собственности государственных вагонных компаний (в составе 188 поездов).
«Предприятия-грузоотправители, кроме хронического невыполнения норм оперативной работы с вагонами, безоплатно используют железные дороги в качестве пунктов отстоя вагонов. Заброшенные пустые вагоны — это ресурс, который мог бы быть задействован в перевозках», - отмечает «Укрзализныця».
В Госадминистрации железнодорожного транспорта отмечают, что «плата, вносимая за пользование вагоном или даже штрафные санкции, не учитывают потери коммерческой выгоды от изъятия вагона с работы. Кроме этого - нет штрафных санкций, когда железные дороги фактически используются как место «отстоя» собственных вагонов грузовладельцев».
Так, в период за 78 месяцев 2012 года за заброшенные поезда и простой вагонов железные дороги начислили штрафные санкции в сумме около 9,995 млн грн, из которых было взыскано 8,397 млн грн (83,3%).
«Единственным аргументом руководителей предприятий является то, что они оплачивают пользование вагонами, но суточная ставка за пользование грузовыми вагонами с учетом коэффициента индексации тарифов составляет 36,3 грн за вагон, а поступления от перевозки в одном на полувагоне, которое могло быть получено железной за этот период составляет 848 грн», - отмечают в «Укрзализныце».