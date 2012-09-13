Украина и Турция подписали правила перевозки грузов и эксплуатации вагонов

Должностные лица Украины и Турции подписали Правила перевозки грузов и Правила организации эксплуатации грузовых вагонов и контейнеров в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении между портами двух стран, имеющих железнодорожное сообщение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, документы к Межправительственному соглашению об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения были подписаны в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министр Турции Реджепа Тайип Эрдогана.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства инфраструктуры, после вступления в силу Правил организации грузовых перевозок между странами Украина и Турция в рамках межправительственного соглашения об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения от 25 января 2011 года намерены начать рейсы из Ильичевска в Самсуна (740,52 км, или 396 морских миль).

Справка УНИАН. Самсун — город на севере Турции, административный центр вилайета Самсун. В нем расположен большой черноморский порт, есть железнодорожная станция, аэропорт. Также Самсун — важный узел шоссейных дорог.

В Ильчевске (Одесская обл.) расположен порт, входящий в тройку крупнейших морских торговых портов Украины.