В 2012 финансовом году (завершился 28 июля) масштабы деятельности Cisco (США) в России и других странах СНГ существенно выросли, (особенно – в госсекторе и корпоративном сегменте), причем украинский рынок стал для Cisco самым быстрорастущим во всем мире.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Cisco.

Успешную деятельность Cisco как на мировом рынке, так и на рынке стран СНГ во многом предопределяют ее партнеры. Партнерская сеть Cisco в России/СНГ ныне насчитывает около 3 тысяч компаний (на две трети состоит из российских организаций), с помощью которых в истекшем финансовом году было реализовано множество разнообразных проектов.

В частности, в Украине: осуществлена полная миграция системы записи Incom RS на ZoomCallRec для АО "Райффайзен Банк Аваль"; оборудование и решения Cisco стали основой ИТ-инфраструктуры Международного аэропорта Борисполь и были использованы при сооружении нового терминала в киевском аэропорту Жуляны.

Также решения и оборудование компании были использованы в ходе реконструкции аэропорта в Донецке и при модернизации Международного аэропорта Львов; а на главной спортивной арене Украины – в НСК «Олимпийский» развернута одна из крупнейших в Европе систем распространения медиаконтента CiscoDMS.

Передовые разработки компании Cisco были применены при строительстве стадионов «Арена Львов» и «Донбасс Арена» и при модернизации харьковского стадиона «Металлист»; создана волоконно-оптическая магистральная сеть передачи данных, объединившая в единую информационную систему ряд структурных подразделений ЧАО «Енакиевский коксохимпром»; оптимизирована работа контакт-центра страховой группы «ТАС» (Украина).

В отчетный период возможность проведения видеоконференций с «эффектом присутствия» (Cisco TelePresence) получили сотрудники крупнейшего в Украине оператора мобильной связи и мобильного Интернета – компании «Киевстар» и Первого Украинского Международного Банка. Открыты первые переговорные комнаты PublicTelePresenceв России и Украине. Деловые люди получили возможность максимально оперативно проводить визуальные встречи с клиентами, партнерами и поставщиками в десятках государств на пяти континентах, где действует крупнейшая в мире сеть публичных комнат Tata Communications – Public Room TelePresense Network. Дистанционное обучение с применением технологии CiscoTelePresence практикует также бизнес-школа «МИМ-Киев».

Cisco продолжает расширять возможности профессиональной подготовки ИТ-специалистов и в Украине. В стране внедрена учебная программа 360 LearningProgram, открыт авторизованный учебный центр Cisco, создана первая сельская академия Cisco.

В 2012 году Cisco подписан меморандум о сотрудничестве с Киевской городской государственной администрацией. Документ предусматривает взаимодействие в сферах развития информационной инфраструктуры и системы коммуникаций муниципальных учреждений столицы, что превратит столицу Украины в современный город, где людям комфортно жить и работать.

Справка УНИАН. Компания Cisco (США) – один из мировых лидеров в области сетевых технологий. Выручка компании в 2011 финансовом году составила 46,1 млрд долл.