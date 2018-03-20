"Дальнобой" по-украински: диспетчер - новый, правила - старые

Уже вторую неделю разрешения на осуществление международных автоперевозок выдает "Укртрансинспекция", сменившая в этом деле ГП СМАП. Помимо технических накладок и торможения, вызваных привычными неувязками от нехватки людей-помещений-коммуникаций, реформаторские действия заставляют задуматься о более далеких последствиях. Смена игроков может привести к переходу грузовых и пассажирских потоков на другие виды транспорта, ведь уже сегодня разрешения на международный рейс автоперевозчики часто перепокупают на вторичном рынке.

Контроль, учет и разрешения - в одном флаконе

"Укртрансинспекция" появилась в результате реорганизации Государственной автотранспортной службы и произошло это достаточно давно: Положение об инспеции Президент утвердил еще в... апреле 2011 года. Правда, тогда организация (ее полное название - "Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте"), широко позиционировалась преимущественно в качестве проводника государственной политики по вопросам безопасности на всех существующих в стране видах транспорта. И не все "непосвященные" уловили, что рождается не просто контролер, но и новый координатор на рынке перевозок. Лишь спустя несколько месяцев Минтранс акцентировал, что "Укртрансинспекция" будет контролировать не только безопасность, но и собственно сами международные автоперевозки, в том числе, и в деле выдачи разрешений. Тогда же Кабмин постановил ликвидировать госпредприятие «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП).

В течение года Укртрансинспекция решала организационно-технические вопросы по налаживанию собственной работы. А в августе т.г. Мининфраструктуры сообщил, что именно Укртрансинспекция с 1 сентября 2012 года будет оформлять и выдавать разрешения для осуществления перевозок пассажиров и грузов в международном сообщении.

Для тех, кто не в теме, уточним: эти разрешения не имеют ничего общего с лицензиями и, по идее, их выдача не должна зависеть от украинских госорганов. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины для въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило. В отличие от лицензии, это разрешение не дает право на осуществление деятельности по международным перевозкам.

Разрешения на международные автомобильные перевозки выдаются уполномоченными органами договаривающихся сторон и являются иностранными документами. Для выдачи разрешений в Украине был придуман СМАП, который оформлял разрешения в пунктах пропуска на государственной границе в своих представительствах по факту предъявления загруженного и прошедшего все таможенные процедуры автомобиля.

Перевозчики периодически жаловались на СМАП — мол, иногда очереди, иногда неразбериха, но система, тем не менее, работала. Автомобиль приезжал на границу и проходил три инстанции — таможню, пограничный контроль и СМАП. Учитывая специфику международных автоперевозок, пункты СМАП на границах работали круглосуточно и ежедневно, поэтому разрешения можно было получать сразу по прибытии в пункт пропуска — взял и поехал.

Их мало, но они на страже

Госпредприятие СМАП в разные периоды имело до 60 пунктов выдачи разрешений, Укртрансинспекция — 15. из них, согласно официальной информации сайта ведомства круглосуточно работают только 4.

В результате, как рассказал УНИАН один из международных перевозчиков, если раньше выдачи разрешения на границе можно было ожидать около 30 минут, то сейчас — сутки. «Например, ты загрузился контейнерами в Одесском порту, а там, как правило выпускают контейнеры к вечеру, а пункт выдачи разрешений работает до 20.00, - рассказывает перевозчик. - Пока ты выехал из порта, и доехал до пункта выдачи разрешений, а это более 20 км, то до закрытия пункта не успеваешь, и нужно до 8.00 ждать. А за это время ты мог уже доехать до Молдовы».

Почему пункты выдачи разрешений Укртрансинспекции работают по такому графику и в таком количестве — понятно. На сегодня сотрудники инспекции имеют статус госслужащих со всеми привилегиями и недостатками этого статуса. Увеличить количество сотрудников Укртрансинспекции сложно, так как нужно проводить конкурс на замещение вакантных должностей, а конкурсантов на ставки, которые предлагает ведомство, найти трудно.

Президент Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков Игорь Шкиря, говоря о необходимости изменений и связанных с этим накладках,отмечает: "Укртрансинспекция существует чуть больше года. Хватит ли ей ресурсов на осуществление такой масштабной работы? Еще раз хочу подчеркнуть небольшой ресурс организации, прежде всего, имею в виду человеческий ресурс. Пока члены ВААП, осуществляющих международные перевозки, в центральный аппарат Ассоциации жалоб не подавали".

О том, что любые организационные новшества в первую очередь "встряхивают" рынок из-за обычных неувязок периода становления говорят и в Ассоциации международных автомобильных перевозок (АсМАП). Директор департамента организации международных перевозчиков АсМАП Александр Лановенко отмечает, что "...раньше было несколько десятков пунктов выдачи разрешений и они работали круглосуточно, а сейчас их 15 и из них только 4 круглосуточных. Чтобы работать круглосуточно, нужны люди, а у Укртрансинспекции их нет в штате. С таким ресурсом она не сможет контролировать перевозчиков".

Ответственного поменяли, систему - не очень

Нужно ли было менять ответственного за выдачу разрешений без кардинального реформирования собственно системы, — вопрос дискуссионный.

Игорь Шкиря считает смену ответственного вполне обоснованной и закономерной, равно как и концентрацию всего в одних руках: "В последние годы на ГП «СМАП» было огромное количество нареканий, прежде всего, обвинений в коррупции. Да и вообще, структура просто изжила себя. Теперь функции выдачи разрешений и контроля за автоперевозчиками сконцентрированы под крылом одной структуры."

В свою очередь, представляющий АсМАП Александр Лановенко, также обращает внимание на то, что собственно система выдачи мало затронута: "В существовавшую раньше систему выдачи разрешений Мининфраструктуры внесло небольшие изменения. Они всего лишь поменяли СМАП на Укртрансинспекцию и разрешили выдачу разрешения не по факту прибытия транспортного средства на пункт выдачи разрешений, а при наличии всего пакета документов. Теперь предъявлять автомобиль не обязательно".

Стоит также отметить, что сегодня действия Минифраструктуры явно направлены на концентрацию всех рычагов управления транспортной отраслью под крышей одного ведомства. Особо отчетливо это проявляется в автотранспортных перевозках. Тут стоит напомнить и о жесткой борьбе с «нелегальными» перевозчиками, которую объявило министерство, и о заявлениях чиновников, что автоперевозки должны осуществлять только крупные предприятия, поскольку только они могут гарантировать качество и безопасность перевозок.

Спорить с этим трудно, но нужно учесть, что и осуществлять государственный контроль легче над одним крупным перевозчиком, чем на десятком СПД-ешников, да и взимать обязательные и необязательные платежи проще.

Председатель совета АСМАП Киевской области Валерий Черненко также отмечает, что: "Идея ликвидировать СМАП — это только начало дела, нужно организовать выдачу разрешений и учет по новому. Если учета разрешений нет, то непонятно, кто осуществляет перевозки". Черненко также подчеркивает, что обязательно должен быть общественный контроль за выдачей разрешений, например, он-лайн резервирование.

К слову, вполне можно ожидать, что "перетряхивать" систему через энное количество времени будет как раз новосозданная Укртрансинспекция.

Куда идут квоты

При желании, вопросы качества и безопасности перевозок можно было бы решить путем кардинального изменения системы выдачи разрешений. Так, сегодня в Украине каждое отдельное разрешение выдается под каждую отдельную поездку. Такая система не позволяет перевозчикам планировать свои поездки даже по уже заключенным контрактам, ведь разрешений на перевозки Украина получает ограниченное количество. Вполне может оказаться, что уже загруженный и «затаможенный» автомобиль не сможет выехать, так как квота разрешений той страны, куда он должен ехать, исчерпана. "...традиционно к осени квота разрешений по большинству направлений практически исчерпана", подтверждает Шкиря.

При этом в момент перехода функций от СМАП к инспекции часто оказывается, что квота исчерпана неизвестно кем. Например, так по словам участников рынка автоперевозок, «исчезли» около 2 тысяч разрешений Румынии, преждевременно «закончились» разрешения Казахстана и России. «Сейчас эти разрешения не известно у кого и их продают на вторичном рынке за взятки, - рассказал УНИАН один из операторов рынка. - На этом многие сделали большой бизнес». По слухам «стоимость» разрешения доходит до 1,5 тыс. долларов при официальной цене в 49 грн, и перевозчики вынуждены платить, потому, что их машины стоят загруженные.

Растим монополистов или зачем менять шило на мыло?

Перевозчики обсуждают и еще один момент: проводя реформы (к слову, не только в автоперевозках), государство почему-то предпочитает делать всем его участникам неожиданные и глубоко законспирированные "сюрпризы". Тогда как сами "одариваемые" таки предпочли бы, чтоб у них заранее поинтересовались, какой "подарок" они хотели бы получить.

Так, АсМАП отмечает, что такие важные решения [как реформирование разрешительной системы] должны приниматься после консультации со специалистами, операторами рынка, знающими суть проблемы. При этом, с АсМАП, которая объединяет около 95% операторов рынка международных автоперевозок, никто не советовался, недоумевают в Ассоциации.

А "подсказать" есть что - АсМАП намерена добиться от Мининфраструктуры не изменения ответственного за выдачу разрешений, а кардинального изменения системы. По мнению АсМАП, оптимальным вариантом станет схема, при которой автоперевозчик мог бы заранее получать разрешения пакетом нужного ему объема. Это позволит перевозчикам планировать свою работу и не рисковать срывом контрактов на перевозку из-за отсутствия разрешения.

По мнению Валерия Черненко, "пакетный" вариант позволит снизить нагрузку на госорганы, сократит потребность содержать много людей и даст возможность предприятиям "в спокойном режиме планировать свою деятельность". При этом от отмечает, что пакетная выдача разрешений не приведет к тому, что на рынке останутся только крупные перевозчики: "Объем пакета будет регулировать сам перевозчик. Это убирает влияние чиновника на работу конкретного субъекта предпринимательства".

Вполне возможно, что министерство согласится на такой шаг, ведь он станет «демократичным» продолжением стратегии «укрупнения автоперевозчиков», и «свои» смогут получать крупные пакеты разрешений.

В то же время, такое «укрупнение» на фоне объединения контроля над всеми перевозками под одной ведомственной крышей может привести к перераспределению грузовых и пассажирских потоков между видами транспорта в зависимости от государственных потребностей. Стоит вспомнить, что крупные предприятия «пересели» на автотранспорт после того, как умерли речные перевозки, нехватка вагонов стала хронической, а морские порты пришли в упадок. Теперь профильное министерство сможет обещать и даже иногда добиваться увеличения перевозок по Дунаю, транзита через черноморские порты, своевременного возврата грузовых вагонов и даже полной загрузки контейнерного поезда «Викинг». Получается, для этого нужно всего лишь перекрыть выдачу разрешений на международные автоперевозки, фактически, нажатием одной кнопки.

Помочь представить, чем завершится модернизация системы международных перевозок, могли бы разъяснения самой Укртрансинспекции. УНИАН обратился в ведомство за комментариями — обещали ответить.

Анна Левченко (УНИАН)