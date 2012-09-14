Чистая прибыль железных дорог Украины в 2012 году составит 496 млн грн — финплан

Чистая прибыль железных дорог Украины в 2012 году составит 496,4 млн грн, убыток от пассажирских перевозок - 7,2 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), эти показатели заложены в финансовый план железных дорог Украины на 2012 год, утвержденный Кабинетом министров Украины 3 сентября 2012 года.

Согласно финансовому плану, общая сумма доходов железных дорог от обычной деятельности в 2012 году составит 57,2 млрд грн. В том числе доходы от перевозок предусмотрены в сумме 48,1 млрд грн, в частности, доходы от грузовых перевозок составят 41,7 млрд грн, от пассажирских - 6,4 млрд грн, другие доходы составят 9,1 млрд грн.

Расходная часть финансового плана с учетом налога на прибыль от обычной деятельности составляет 56,7 млрд грн. В том числе расходы от перевозок предусмотрены в сумме 42,9 млрд грн, в частности, от перевозок грузов - 29,2 млрд грн, пассажиров - 13,7 млрд грн. Прочие расходы составят 13,8 млрд грн.

Объем уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды планируется в сумме 13,7 млрд грн, в том числе в Государственный бюджет планируется перечислить 5 млрд грн.

Напомним, чистая прибыль украинских железных дорог по итогам 2011 года увеличилась на 11,3% по сравнению с 2010 годом - до 706,4 млн грн.

Общие поступления налогов всех уровней от железных дорог составили в 2011 году 12,6 млрд грн.