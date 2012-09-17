Расходы «Укрзализныци» на соцвыплаты составляют около 1 млрд грн в год

Около 1 миллиарда гривень ежегодно тратит «Укрзализныця» на выполнение социальных гарантий и взятых на себя обязательств по отношению к трудовому коллективу.

Об этом сообщил председатель Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадим Ткачев в пятницу, 14 сентября, после подписания Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») и Советом Профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей совместного Постановления о продлении на 2013 год действия отраслевого соглашения.

«На 2013 год все льготы и социальные гарантии работников отрасли сохранены. Это касается как регулярного повышения заработной платы, так и сохранения корпоративного социального пакета в 2013 году. Общая годовая сумма на обеспечение социальных гарантий, предусмотренных коллективным договором, составляет более 1 млрд грн», - сказал он.

Справка УНИАН. Отраслевое соглашение между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и Профсоюзом является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.