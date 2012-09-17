УЗ и профсоюз договорились о сохранении льгот и соцгарантий железнодорожников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») и Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины подписали совместное Постановление (в рамках Отраслевого соглашения) по сохранению существующих отраслевых льгот и социальных гарантий железнодорожников.

Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце».

«В следующем 2013 году, несмотря на объективные сложности и реструктуризации отрасли, мы не будем сокращать ни выплат, ни социальных гарантий и льгот. Кроме ежегодного повышения заработных плат, компенсаций и льгот мы сохранили корпоративный социальный пакет для наших сотрудников, состоящий из различных видов материальной помощи и целого перечня льгот», - сказал на подписании генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

По его словам, в частности, сохраняются все денежные надбавки за выслугу лет, система медицинского обслуживания и добровольного медицинского страхования, система профессионального обучения и повышения квалификации, отраслевая система оздоровления, поддержки спорта и культурно-массовой работы, ветеранских организаций.

Кроме того, сохраняется ежегодный бесплатный проезд, бесплатное предоставление бытового топлива железнодорожникам и ветеранам отрасли, материальная поддержка при вступлении в брак и возвращении из армии, оздоровления и выхода на пенсию.

«Мы делаем все, чтобы быть железнодорожником было престижно, привлекаем молодежь, которая стремится работать на железной дороге. Социальная сфера на железной дороге - в приоритете», - сказал В. Козак.

В то же время, он отметил, что «объективные возможности могут быть ограничены». «Размеры фонда заработной платы и других социальных выплат напрямую зависят от эффективности и финансового результата предприятий отрасли», - сказал В. Козак.

Справка УНИАН. Отраслевое соглашение между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и Профсоюзом является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.