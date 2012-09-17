Сегодня в России прекратили выпуск "классических" моделей Lada

Дочернее предприятие "АвтоВАЗа" в Ижевске ("Объединенная автомобильная группа") завершило выпуск "классических" моделей Lada.

В понедельник, 17 сентября, с ижевского конвейера сошел последний автомобиль Lada 2104.

По данным пресс-службы предприятия, одновременно в Ижевске прекратился выпуск грузового автомобиля Иж-27175, сделанного на базе ВАЗовской "четверки", пишет Лента.ру.

Впрочем, в ближайшие 36 месяцев завод продолжит выполнять гарантийный ремонт Lada 2104 и Иж-27175.

Основные же силы предприятие бросит на сборку новой модели "АвтоВАЗа" - Lada Granta. Так, в 2012 году в Ижевске планируется собрать около 50 тысяч автомобилей, более половины из которых придется на Lada Granta. Также на заводе запланирован выпуск автомобилей под марками Renault и Nissan: потенциальная мощность ижевского завода оценивается в 300 тысяч машин в год. На развитие производства планируется выделить свыше 10 миллиардов рублей.

Lada 2104 выпускалась на тольяттинском заводе с 1984 года.