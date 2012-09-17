Беларусь хочет возобновить авиаперелеты между Минском и Москвой

Минск. Департамент по авиации Министерства транспорта Беларуси направил российской стороне приглашение о проведении переговоров о возобновлении авиаперелетов между Минском и Москвой.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель генерального директора компании «Белавиа» Игорь Чергинец.

«Российская сторона пока молчит, мы ожидаем ответной реакции от российских авиационных властей», - сказал И. Чергинец.

Как сообщал УНИАН, 26 марта Росавиация в одностороннем порядке отозвала выданное ранее и действовавшее до 30 марта 2012 года разрешение авиакомпании «Белавиа» на выполнение регулярных полетов по маршруту Минск-Москва. В этот же день на экстренной пресс-конференции замдиректора «Белавиа» И. Чергинец сообщил, что проблема возникла в связи с желанием российской стороны нарушить паритет и выполнять пять рейсов в день вместо четырех. Однако, отметил он, есть соглашение между правительствами Беларуси и России от 1997 года, которое предусматривает коммерческий паритет в авиасообщении между Минском и Москвой.

На летний сезон «Белавиа» заявила выполнение четырех рейсов в день, российская сторона - три рейса для «Аэрофлота» и по одному - для авиакомпаний S7 и Utair.

В результате проведенных переговоров инцидент был исчерпан, однако, по мнению руководства Министерства транспорта РФ, действующее в настоящее время соглашение о воздушном сообщении между Беларусью и Россией не отвечает нормам Таможенного союза и должно быть модернизировано. Предполагалось, что заинтересованные участники вернутся к обсуждению программы полетов между Минском и Москвой в сентябре текущего года.

С белорусской стороны полеты в Россию выполняет национальная авиакомпания «Белавиа», созданная в 1996 году. Она является крупнейшим авиаперевозчиком в Беларуси. Осуществляет регулярные рейсы из Минска, Гомеля и Гродно по 42 направлениям в 24 страны Европы и Азии.