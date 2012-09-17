Железные дороги Украины в августе сократили перевозку грузов

Железные дороги Украины в августе 2012 года перевезли 39,697 млн тонн грузов, что на 2% меньше, чем в августе 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, грузовые железнодорожные перевозки во внутреннем сообщении в августе 2012 года сократились на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 21,6 млн тонн, транзитные перевозки сократились на 31% - до 2,66 млн тонн.

В то же время, в августе 2012 года перевозки импортных грузов выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 3,1 млн тонн, перевозки экспортных грузов выросли на 15,5% - до 12,26 млн тонн.

В структуре перевозок первое место остается за каменным углем — 10,57 млн тонн, на втором - руда железная и марганцевая - 7,4 млн тонн, на третьем минстройматериалы — 7,36 млн тонн, на четвертом месте химические и минеральные удобрения - 1,15 млн тонн, и кокс - 1,02 млн тонн.

Железные дороги отмечают снижение перевозок нефти и нефтепродуктов, лома черных металлов, машин, цемента, соли.

Увеличились объемы перевозок каменного угля, автомобилей, зерна и зерновых грузов, руды цветных металлов, минеральных стройматериалов.

Напомним, железные дороги Украины в январе-июле 2012 года перевезли 264,445 млн тонн грузов, что на 0,5% больше, чем в январе-июле 2011 года.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.