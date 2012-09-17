ПЖД введет группу прицепных вагонов «Днепропетровск – Трускавец»

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с 1 октября 2012 года вводит в расписание движения пассажирских поездов группу беспересадочных прицепных вагонов сообщением Днепропетровск-Трускавец.

Как сообщает ПЖД, вагоны - один купейный и один плацкартный, будут ежедневно отправляться из Днепропетровска в 07.55 по четным дням в составе поезда № 17 Анапа - Киев, по нечетным - в составе поезда № 25 Кисловодск-Киев.

На станции Киев-Пассажирский выгоны будут перецепляться к поезду № 49\\\\50 Киев-Трускавец, который прибывает в конечный пункт на следующий день в 09.01.

В обратный путь поезд отправляется в 19.46. В Днепропетровск прицепные вагоны будут прибывать на следующий день в 13.00 в составе поезда № 40 Киев-Севастополь.

Прицепные вагоны прямого сообщения Киев-Трускавец введены в связи с многочисленными обращениями пассажиров.

Напомним, Приднепровская железная дорога за 7 месяцев 2012 года сократила пассажирские перевозки в дальнем сообщении на 0,18% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 14,228 млн пассажиров.

В начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В январе-июле 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 3,895 млрд пассажиров – на 3,5% меньше, чем в январе-июле 2011 года.