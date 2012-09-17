Итальянский лоукостер Air One будет летать в «Борисполь»

Входящий в Alitalia Group итальянский лоукостер Air One будет осуществлять в международный аэропорт «Борисполь» четыре рейса в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Первый рейс Air One в аэропорт «Борисполь» был осуществлен 17 сентября. Рейс принял новый терминал D.

Полеты в «Борисполь» Air One осуществляет по маршруту Киев-Милан (аэропорт Мальпенса) на самолетах Аэробус 320.

По словам генерального директора «Борисполя» Антона Волова, в ближайшее время в терминал D перейдет авиакомпания Alitalia и другие компании альянса Sky Team.

Напомним, международный аэропорт «Борисполь» планирует до начала зимней навигации перевести 16 международных авиакомпаний на обслуживание в терминал D.

В настоящее время в терминале D уже обслуживаются регулярные рейсы авиакомпаний Norwegian Air Shuttle, Turkish Airlines и Air Arabia.

Кроме того, аэропорт «Борисполь» заявлял о планах перевести в пассажирский терминал D рейсы базовых национальных авиаперевозчиков - авиакомпаний «АэроСвит» и «Международные авиалинии Украины».

Справка УНИАН. Терминал D является крупнейшим пассажирским терминалом в Украине.

«Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.