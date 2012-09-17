В Запорожской области упал экспериментальный самолет, погибли два человека

В Запорожской области упал экспериментальный самолет Днепропетровского НИИ. В результате падения погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Запорожской области, ЧП произошло сегодня в 13.10 в ста метрах от взлетной полосы пгт Широкое Запорожского района Запорожской области.

Согласно сообщению, «в результате происшествия, погибли два человека, находившиеся на борту экспериментального самолета».

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины произошедшего.