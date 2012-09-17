На улицах Киева начали транслировать данные о пробках

На улицах Киева установлены четыре экраны с данными сервиса «Яндекс.Пробки», предоставляющего данные о ситуации на дорогах. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Экраны находятся в самых загруженных районах города: около стадиона "Динамо" и ТЦ "Арена-Сити", на пересечении улицы Саксаганского с улицей Шота Руставели, а также на Бессарабке. Все экраны принадлежат партнерам Яндекса — компании Hitech Advertisement. В дальнейшем мониторы с данными «Яндекс.Пробки» появятся и в других районах Киева.

Каждый из экранов показывает загруженность на ближайшем участке дороги и примыкающих улицах. Благодаря сервису, водители смогут скорректировать свой маршрут.

Справка УНИАН. Hitech Advertisement — крупнейший оператор наружной видеорекламы в Украине. Компания располагает собственной сетью из 50 экранов в Киеве, а также баинговой сетью из 65 экранов в 24 регионах Украины.

«Яндекс» — российская поисковая система и интернет-портал, «Яндекс» присутствует также в Украине, Казахстане, Беларуси и Турции. Доход компании в 2011 году составил более 620 млн.долл.