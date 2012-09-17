34% украинцев защищают данные с помощью легких паролей

34% украинских пользователей Интернета защищают данные с помощью примитивных и легко подбираемых паролей. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «О+К Research», проведенного по заказу компании «Лаборатория Касперского», сообщили УНИАН в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Как отметили в пресс-службе, «подобранный или украденный злоумышленником пароль может стать ключом ко всей информации о пользователе»: начиная от персональных фотографий и заканчивая номером кредитной карты. Поэтому для многочисленных онлайновых сервисов рекомендуется использовать сложные пароли. Крайне желательно не задействовать один и тот же пароль на различных сервисах. Иначе пользователь может потерять не только важные данные, но частичку своей «цифровой» личности – например, вместе с доступом к странице в социальной сети.

Исследование, проведенное в преддверии запуска Kaspersky Internet Security 2013 по заказу «Лаборатории Касперского» компанией «О+К Research» в 25 странах мира показывает, что угрозу простых паролей пользователи пока не осознали: данные 34% опрошенных практически не защищены.

Согласно результатам опроса, весьма часто используются вовсе небезопасные пароли, которые легко подобрать даже без использования специальных методик. Речь идет о дате рождения (16%), middle name (3%) или кличке домашнего животного (6%) – эту и другую подобную информацию могут узнать не только близкие друзья и родственники. Ее без особо труда можно найти в Интернете, например в социальных сетях, злоумышленнику нужно лишь проявить немного сообразительности. Еще 15% опрошенных используют сочетание цифр «123456» или похожее, а 6% - слово «пароль». Такая «защита», равно как и другие пароли, основанные на простых словах, может быть легко вскрыта за короткое время.

Еще одна проблема безопасности, на которую пользователи редко обращают внимание, - использование повторяющихся паролей. Такой подход позволяет не перегружать память большим количеством цифробуквенных комбинаций, но если один пароль попадет в руки киберпреступников, они смогут получить доступ сразу к нескольким сервисам или программам.

По данным «O+K Research», в Украине 6% опрошенных устанавливают один пароль на все учетные записи, а 34% - используют всего лишь несколько паролей. С учетом того, что только треть украинских участников исследования используют 5 и более защищенных паролем сервисов и приложений, можно представить себе масштаб «дыры» в защите.

Также играет важную роль в защите информации место хранения пароля - большинство пользователей (51%) предпочитают их запоминать, что весьма неплохо, но часто является следствием упрощения паролей и использования одного пароля для нескольких аккаунтов. Кроме того, 51% опрошенных признались, хотя бы раз забывали нужный пароль. 11% просто записывают пароли на стикер и наклеивают на монитор, а 34% используют для этого обычный бумажный блокнот. Специальные программы для хранения паролей используют лишь 6% опрошенных, хотя именно такие решения способны максимально защитить пользовательские данные (например, модуль Password Manager в защитном решении Kaspersky CRYSTAL).

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка компании превысила 612 млн долл.