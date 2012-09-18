Нацсовет проверит всех работающих с ТВi провайдеров и ретрансляторов

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Манжосов обещает, что Нацсовет проверит всех провайдеров и ретрансляторов, работающих с телеканалом ТВi.

Об этом он заявил во время десятого заседания Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов 17 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам В.Манжосова, во исполнение поручения Президента Украины Виктора Януковича Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет мониторинг провайдеров, которые ретранслируют телеканал ТВi.

Председатель Нацсовета в то же время опроверг причастность регулятора к проблемам с исчезновением телеканала из эфира. По словам В.Манжосова, речь идет о сугубо хозяйственном конфликте.

«По нашим данным, во время расширения универсальной программной услуги провайдеры выключают не только ТВi. Из эфира исчезли музыкальный и иностранный каналы, несколько местных вещателей. Мы проверим не только провайдеров, которые ретранслируют ТВi, но и ретрансляторов по всей стране», - заявил В.Манжосов.

В.Манжосов отметил, что Нацсовет обнародует результаты мониторинга, а также свое виденье относительно возобновления вещания ТВi уже через две недели.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Государственная налоговая служба в г. Киеве заявила, что 28 апреля по результатам проведения внеплановой документальной проверки телеканала ТВi было обнаружено нарушение – занижение надлежащего к уплате в бюджет НДС на сумму более 3 млн грн. На основании этого было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» (телеканал ТВi) Николая Княжицкого - по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

В начале августа налоговая милиция закрыла уголовное дело в отношении М.Княжицкого.

Между тем телеканал ТВi прекратили транслировать в более чем 80 кабельных сетях по всей Украине.

М.Княжицкий неоднократно заявлял, что отключение канала в регионах происходит по прямому указанию Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В свою очередь председатель Нацсовета по телерадиовещания В.Манжосов заявил, что Нацсовет проведет мониторинг провайдеров программных услуг, которые должны транслировать ТВi в своих сетях. Он также опроверг заявление, что канал отключают по указанию Нацсовета.

8 сентября в Киеве и многих других городах проходили общественные акции в поддержку ТВi.

12 сентября работники телеканала пикетировали Нацсовет с требованиями прекратить давление на телеканал и отправить в отставку его членов.