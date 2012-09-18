ДЖД за 8 месяцев сократила непроизводственный травматизм на 17%

Донецкая железная дорога (ДЖД) за 8 месяцев 2012 года сократила непроизводственный травматизм по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%.

Как сообщает ДЖД, с января по август текущего года на станциях Донецкой железной дороги было травмировано 68 граждан, против 82 человек в 2011 году.

Травмировались со смертельным исходом - 42 граждан, против 47 травмированных в 2011 году. Травмирован один ребенок. Подавляющее количество травмированных составляют мужчины.

Граждане травмируются на станциях и перегонах - 31 (19 смертельно) и 37 (23 смертельно) случаев соответственно.

«Абсолютное большинство травм случается с гражданами из-за несоблюдения ими элементарных правил поведения на железнодорожном транспорте», - отмечают работники ДЖД. .

Напомним, что хождение по путям всегда связано с опасностью для жизни. Тормозной путь поезда в среднем составляет около 800 метров.

Поезд со скоростью 100 км / ч за 1 секунду преодолевает 30 метров, а пешеходу, для того, чтобы перейти через рельсы, нужно не менее 5 секунд.

Переходить пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где мостов и тоннелей нет, граждане должны переходить железнодорожные пути по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда или локомотива, что движется.

При нарушении правил безопасности граждане несут ответственность согласно действующему законодательству. Их незнание не освобождает от ответственности.