Убыток ПЖД от краж грузов за 8 месяцев сократился на четверть

За 8 месяцев 2012 года доля убытков Приднепровской железной дороги (ПЖД) от несохраненных из-за краж грузов уменьшилось на 26,6% - до 49,6% против 76,2% за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает ПЖД, в 2012 году воры чаще посягают на уголь, железорудное сырье, минеральные удобрения, рельсовые накладки, трубы, комплектующие к сельскохозяйственной технике, лом и сортовую сталь, главным образом - на участках Синельниково-2 - Синельниково-1 - Вишневецкое, Пятихатки - Зализнякове - Воскобойня и на станции Диевка (по Днепропетровской дирекции железнодорожных перевозок); Девладове - Приворот, Пятихатки - Верховцево - Воскобойня (по Криворожской дирекции железнодорожных перевозок), Славгород - Запорожье-Левое, Таврийск - Энергодар, на станции Вольнянск (по Запорожской дирекции железнодорожных перевозок ).

С целью защиты грузов, обеспечения их целостности при перевозках на Приднепровской железной дороге предпринимается ряд действенных мер. Так, на станциях Пятихатки-Стыковая, Чаплино, Нижнеднепровск-Узел, Павлоград-И, Ингулец, Апостолово, Джанкой введен автоматизированные системы контроля за грузом и целостностью железнодорожных вагонов в движении (АСК ЦВР).

В частности, для защиты листового проката производства ОАО «Запорожсталь» эта продукция предприятия перевозится в пачках, упакованных в металлический кожух, массой одной единицы более 120 кг.

Участки Запорожье-Левое - Никополь - Апостолово - Кривой Рог-Сортировочный (Кривой Рог-Главный) - Тимково, Запорожье Левое - Нижнеднепровск-Узел - Пятихатки-Стыковая, Запорожье Левое - Джанкой, по которым чаще всего перевозят данные грузы, усиленно патрулируются совместными силами транспортной милиции и оперативных групп военизированной охраны Приднепровской магистрали. Участки Пятихатки-Стыковая - Пятихатки и парки станций Пятихатки-Стыковая, Пятихатки, Запорожье Левое охраняют частные охранные предприятия.

На железной дороге установлен постоянный усиленный контроль за продвижением и охраной грузовых поездов с металлопродукцией, ломом и углем, которые обычно больше всего интересуют расхитителей. Железнодорожники тщательно анализируют все непредвиденные графиками движения остановки грузовых поездов, регулярно осуществляют совместные с правоохранителями проверки соседствующих с железнодорожными объектами пунктов приема металлолома.