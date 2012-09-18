ВР ратифицировала соглашение о борьбе с хищениями автомобилей в СНГ

Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возвращения».

Как передает корреспондент УНИАН, закон поддержали 268 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение было подписано 25 ноября 2005 года в Москве.

Соглашением предусмотрены полное и безусловное освобождение автотранспортных средств, которые возвращаются, в соответствии с этим соглашением, от таможенных сборов, налогов, акцизов и других сборов, связанных с перемещением автотранспортного средства через границы государств-участников СНГ, при предъявлении документа, выданного центральным компетентным органом стороны, который подтверждает, что автотранспортное средство возвращается в рамках этого соглашения.

Украина не будет применять это положение в тех случаях, если автотранспортные средства, которые возвращаются, ранее были ввезены на территорию Украины с нарушением таможенного законодательства Украины без уплаты пошлины, акцизных сборов, других налогов и сборов (обязательных платежей).