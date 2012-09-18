МТС считает незаконной конфискацию активов компании в Узбекистане

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ, сообщает о том, что Ташкентский городской суд по уголовным делам постановил обратить в доход государства все имущество ООО «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

При этом МТС-Узбекистан было отказано в привлечении в качестве стороны по уголовному делу в отношении сотрудников ООО «Уздунробита» и в защите своих законных прав и интересов в рамках судебного процесса. Ранее правоохранительные органы Узбекистана в рамках уголовного следствия в отношении сотрудников компании произвели арест и оценили имущество «Уздунробиты», включая денежные средства на счетах компании, в сумму порядка 700 млн долл.

Как отметили в компании, многочисленные правовые нарушения в рамках следствия, формальный подход к предоставлению доказательств во время судебного процесса, сжатые сроки судебного слушания и незаконный отказ в привлечении компании в качестве стороны по делу для защиты своих прав и интересов «говорит о заказном характере дела, главной целью которого является завладение активами и бизнесом МТС в Узбекистане».

МТС также не согласна с несправедливым приговором, вынесенным в отношении четырех сотрудников ООО «Уздунробита» – выдвинутые в их адрес обвинения в рамках судебного процесса так и не были доказаны. МТС оставляет за собой право использовать все возможные правовые инструменты, в первую очередь, на международном уровне, по взысканию, в том числе с конкретных должностных лиц Узбекистана, причиненных убытков, понесенных в результате незаконных действий против дочерней компании МТС в Узбекистане.

Как сообщал ранее УНИАН, в июне 2012 года узбекские государственные органы инициировали проверки финансовой и операционной деятельности ООО «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане, и задержали ряд руководителей компании «на основании необоснованных обвинений».

17 июля 2012 года МТС прекратила операционную деятельность в Узбекистане, подчинившись требованиям Узбекского Агентства связи и информатизации (УзАСИ), которое в этот день выдало предписание о приостановлении действия лицензии ООО «Уздунробита» сроком на 10 рабочих дней.

30 июля 2012 года Хозяйственный суд Ташкента принял положительное решение по заявлению УзАСИ от 27 июля 2012 года и продлил приостановку действия лицензий «Уздунробиты» на 3 месяца.

13 августа Хозяйственный суд Ташкента, несмотря на наличие у ООО «Уздунробита» необходимых документов, поддержал заявление УзАСИ об аннулировании всех лицензий «Уздунробита». МТС также получила 16 актов проверок со стороны налоговых органов Узбекистана, при этом общая сумма претензий к МТС-Узбекистан составила 669 млн долл.

Справка УНИАН. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является группой, объединяющей компании в России и ряде стран СНГ – в Украине владеет оператором мобильной связи «МТС Украина». Консолидированная абонентская база компании составляет более 100 миллионов абонентов.