Депутаты отменили пенсионный сбор при перерегистрациях авто

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о совершенствовании налогообложения при отчуждении транспортных средств».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено отменить норму об оплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при второй и последующих регистрациях транспортных средств, а также уменьшить размер государственной пошлины за заверки договоров отчуждения транспортных средств.

Предлагается установить, что доход от продажи объекта движимого имущества (кроме легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов) определяется, исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости этого объекта, определенной по закону.

Доход от продажи легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда определяется, исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже среднерыночной стоимости этого транспортного средства или не ниже его оценочной стоимости, определенной по закону (по выбору налогоплательщика). Среднерыночная стоимость легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов устанавливается в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, ежеквартально центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование государственной политики в сфере экономического развития, для каждой марки, модели таких транспортных средств с учетом года выпуска и пробега, на основании анализа фактических цен продажи соответствующих транспортных средств, и обнародуется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере экономического развития, в режиме свободного доступа на своем официальном веб-сайте до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.