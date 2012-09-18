В Берлине открылась Международная выставка InnoTrans-2012

Международная выставка транспортных технологий, инноваций, рельсовых транспортных средств и систем железнодорожного транспорта InnoTrans-2012 с участием экспонентов из 49 стран, в том числе и из Украины, открылась 18 сентября в Берлине.

В выставке, которая пройдет 18-21 сентября, примут участие более 2,5 тысячи экспонентов из 49 стран. На InnoTrans-2012 пройдут более 100 мировых премьер в сфере железнодорожного транспорта - вдвое больше, чем на предыдущем форуме 2010 года. От Украины на берлинской выставке зарегистрированы 12 предприятий. Официальную украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников. Укрзализныцю представляют генеральный директор Владимир Козак и первый заместитель генерального директора Николай Сергиенко. В программе украинской делегации - участие в международной выставке железнодорожного транспорта InnoTrans-2012, проведение переговоров с ведущими компаниями-производителями продукции для железнодорожного транспорта.

Справка. Международная выставка InnoTrans, которая проходит раз в два года, объединяет известные мировые компании производителей транспортного оборудования и железнодорожной техники. Организаторы InnoTrans ожидают на 100 тысяч профессиональных посетителей из 100 стран.