Hyundai из Киева до Днепропетровска половину пути будет двигаться со скоростью 140 км/час

Скоростной межрегиональный электропоезд двойного тока производства компании Hyundai Rotem «Украинский экспресс» на новом направлении Киев-Днепропетровск почти половину пути (224 км) будет двигаться со скоростью 140 км в час.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), общая протяженность пути от Киева до Днепропетровска составляет 532 км.

По сравнению с нынешним «Столичным экспрессом» «Украинский экспресс» будет находиться в дороге на час меньше.

Подготовку к запуску электропоезда на новом направлении проводят специалисты трех железных дорог Украины - Юго-Западной, Одесской и Приднепровской, по территории которых пролегает маршрут.

Для запуска «Украинского экспресса» на направлении Киев-Днепропетровск уже модернизированы более 75 км путей, установлены 27 стрелочных переводов, оздоровлено более 24 км пути, на 38 км пути выполнен средний ремонт. Значительные объемы работ осуществляются по исправлению стрелочных переводов и путей специальной техникой - 195 и 220 км соответственно, и еще почти столько же необходимо будет выполнить.

Для улучшения взаимодействия токоприемников новых поездов с контактной сетью специалисты хозяйства электроснабжения проводят регулирование и ревизию контактной подвески, уже осуществили работы на 185 км, проверяют уклоны контактного провода. Также железнодорожники установили 12 новых более легких секционных изоляторов и отрегулировали 41 существующий.

Энергетики переоборудовали контактную сеть на 378 кривых участках пути, продолжается работа по замене дефектных элементов контактной сети.

«Благодаря запуску электропоезда двойного питания не нужно будет на станции стыкования двух видов тока в Пятихатках менять локомотив, на что теряется до 20 минут времени. Во время пробной поездки на станции Пятихатки-Стыковая электропоезд HRCS2 сделал техническую остановку лишь на 6 минут», - отметил начальник управления эксплуатации главного управления электрификации и электроснабжения «Укрзализныци» Григорий Малинка.

На маршруте Киев-Днепропетровск уже осуществляют обкатку поездные бригады, чтобы хорошо подготовиться к поездкам нового электропоезда по графику.

Как сообщал УНИАН, движение скоростных электропоездов «Украинский экспресс» по маршруту Киев-Днепропетровск-Киев железнодорожники планируют открыть этой осенью.