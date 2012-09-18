«Лугансктепловоз» поставит РЖД 250 тепловозных секций в 2013 году

ПАО «Лугансктепловоз» (г. Луганск) намерено поставить компании «Российские железные дороги» 250 тепловозных секций в 2013 году.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора Павла Цеснека, планируется поставка 50 секций тепловоза 2ТЭ116УД и 200 секций тепловоза 2ТЭ116У.

«В первом квартале мы также должны освоить производство тепловоза 3ТЭ116У. Конструкторы будут работать над проектом нового мощного тепловоза ТЭ35», - отметил П.Цеснек.

Он также добавил, что надеется на тесное и взаимовыгодное сотрудничество с «Укрзализныцей» в деле обновления подвижного состава. Также «Лугансктепловоз» готов поставлять пассажирские и маневровые тепловозы, пригородные дизель- и электропоезда (в том числе и со скоростью 160 км в час). В конструкции луганских локомотивов закладываются новые решения, учитывающие повышенные требования по экологии, безопасности движения, обеспечивающие перевозку пассажиров с ограниченными возможностями.

Кроме того, гендиректор назвал ряд проблем, затрудняющих процесс увеличения объемов производства локомотивов.

«Среди них – необходимость улучшать организацию труда, транспортную логистику, работу ремонтной службы, повышать исполнительскую дисциплину, тем самым, качество продукции, назревшая потребность в оптимизации и реструктуризации производства. Мы этим занимаемся», - сказал П.Цеснек.

Также важной проблемой он считает износ основных объектов, том числе металлообрабатывающего оборудования, которое подвержено аварийным остановкам и требует принятия срочных мер по восстановлению.

«Чрезвычайно болезненным для нас, как и для всех украинских экспортеров является несвоевременное возмещение государством средств по НДС», - продолжил П.Цеснек. По его данным, на сегодняшний день сумма долга перед предприятием составляет около 240 млн грн, что эквивалентно фондам оплаты труда за несколько месяцев.

Справка УНИАН. ПАО «Лугансктепловоз» – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

ЗАО «Трансмашхолдинг» через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций ПАО «Лугансктепловоз».