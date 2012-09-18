Львовская железная дорога (ЛЖД) отмечает рост непроизводственного травматизма.

Как сообщает ЛЖД, за 8 месяцев 2012 года на дороге было травмировано 75 человек, из них 41 человек погиб. За 8 месяцев 2011 года на территории ЛЖД было травмировано 66 человек, погибло 35.

В частности, на станциях ЛЖД в январе-августе 2012 травмированы 26 человек, из них 15 смертельно, на перегонах за 8 месяце 2012 года было травмировано 47 человек, погибли 25 человек.

Также ЛЖД сообщает, что за 8 месяцев 2012 года на железной дороге произошло семь ДТП, в которых травмировано 12 человек, из них двое смертельно. За аналогичный период 2011 года произошло 3 ДТП во время которых были травмированы 5 человек.

«Практически все травмы происходят из-за несоблюдения или нарушения Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте, а именно из-за хождения по путям, перехода пути в неустановленных местах, в частности, под вагонами, посадки или высадки пассажиров во время движения поезда», - отмечает ЛЖД.