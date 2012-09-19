Колесников подсчитал: Украине нужно 100 новых поездов и 300 электричек

Украине нужно значительное обновление железнодорожного пассажирского подвижного состава.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис Колесников во вторник, 18 сентября, в Берлине, где посетил выставку «InnoTrans 2012».

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, он, в частности, сказал: «Уже сейчас Украине необходимо 100-120 поездов дальнего сообщения и 300-350 электричек. Последние мы получили еще к Олимпиаде в Москве, поэтому они уже устаревшие и необходимо покупать новые». По словам Б.Колесникова, такое количество поездов только дальнего сообщения для украинских вагоностроителей - это портфель на 10-12 лет.

Впрочем, в настоящее время средств на приобретение нового электромоторного подвижного состава нет. Поскольку, по словам вице-премьер-министра, пассажирские пригородные перевозки – убыточны. «В прошлом году из 330 млн пассажиров, украинская железная дорога перевезла 260 млн. бесплатно», - сказал Б.Колесников.

По словам вице-премьер-министра, украинская железная дорога нуждается в качественных изменениях, в частности необходимо строить мощные логистические пассажирские центры как на авиатранспорте.

«Следует увеличивать скорость, разделять грузовое и пассажирское движение, переходить на мощные логистические пассажирские центры, большие хабы, как это принято на авиатранспорте», - подчеркнул Б.Колесников.

Кроме того, вице-премьер-министр добавил, что в Украине самые низкие цены на проезд железной дорогой, впрочем при этом наблюдается очень низкая производительность труда из-за отсутствия машинных механизмов, которые позволяют выполнять работу намного эффективнее. Также Б.Колесников заметил, что нужно повышать заработную плату железнодорожникам.

InnoTrans – Международная выставка транспортных технологий, инноваций, рельсовых транспортных средств и систем железнодорожного транспорта, которая раз в два года проводится в Берлине (Германия) и является, своего рода, платформой для общения и представления своих разработок железнодорожниками со всего мира.