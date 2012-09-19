Железные дороги за 8 месяцев сохранили перевозку грузов на уровне 304 млн тонн

Железные дороги Украины за 8 месяцев 2012 года перевезли 304,142 млн тонн, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в частности, в январе-августе 2012 года на железных дорогах на 14,4% возросли объемы импортных перевозок - до 23,037 млн тонн, объемы экспортных перевозок возросли на 11,9% - до 92,873 млн тонн.

В то же время количество заявленных к перевозке грузов во внутреннем сообщении сократилось на 3,6% - до 159,5 млн тонн, транзитные перевозки сократились на 17,9% - до 28,753 млн тонн.

В структуре железнодорожных перевозок за 8 месяцев 2012 года первое место остается за каменным углем - 81,146 млн тонн, на втором месте руда железная и марганцевая - 58,3 млн тонн, на третьем - минеральные стройматериалы - 46,789 млн тонн.

Кроме того, за 8 месяцев 2012 года железные дороги Украины перевезли 23,14 млн тонн черных металлов, 19,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 14,74 млн тонн зерна и зерновых грузов, 8,94 млн тонн химических и минеральных удобрений, 7,9 млн тонн кокса, 4,15 млн тонн цемента и 3,3 млн тонн руды цветных металлов.

При этом, в частности, увеличились объемы перевозок каменного угля, руды цветных металлов, автомобилей, зерна и зерновых грузов, кокса, минеральных стройматериалов.

В то же время, снизились перевозки нефти и нефтепродуктов, цветных металлов, лома черных металлов, машин, цемента, соли.

Напомним, в январе-июле 2012 года железные дороги Украины перевезли, с учетом транзитных перевозок, 264,445 млн тонн грузов, что на 0,5% больше, чем в январе-июле 2011 года.

По данным Госстата Украины, в январе-августе 2012 года предприятия транспорта Украины перевезли 509,9 млн тонн грузов – на 3,4% меньше, чем в январе-августе 2011 года.

Справка УНИАН. Инвентарный парк наиболее востребованного подвижного состава - полувагонов "Укрзализныци" составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям.