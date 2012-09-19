ПЖД подготовит к зимним перевозкам 1035 пассажирских вагонов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) планирует подготовить к зимним перевозкам 2012-2013 года 1035 вагонов, в том числе 704 - с системами высоковольтного отопления.

Как сообщили УНИАН в ПЖД, на подготовку подвижного состава пассажирских поездов к работе в холодное время года предусмотрено выделить 6,4 млн. грн.

Всего парк ПЖД насчитывает 1651 пассажирских вагонов, из которых 56% эксплуатируются более 28 лет.

До конца 2012 года ПЖД, согласно финансовому плану, планирует списать 82 пассажирских вагона, которые исчерпали свой срок эксплуатации.

Покупка новых вагонов на ближайшее время не предусмотрена.

Напомним, Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 7 месяцев 2012 года сократила пассажирские перевозки в дальнем сообщении на 0,18% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 14,228 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.