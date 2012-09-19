У Колесникова новая планка: сверхскоростное железнодорожное сообщение

Cверхскоростное железнодорожное сообщение со скоростью 300 км в час в Украине может быть востребовано на направлении Киев-Одесса.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников в Берлине на выставке InnoTrans-2012.

«Если говорить о будущем - скоростное сообщение 300 км/ч, наверное - это Киев-Одесса», - сказал он.

В то же время, по словам Б.Колесникова, «в Украине нет такого потока, чтобы перевозить по 24 тыс. человек даже на самых густонаселенных территориях — в Донбассе и Киевской области, а есть только сезонный маршрут - крымское направление».

Напомним, с мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км в час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства Hyundai Corporation.

Эти поезда курсируют под брендом «Украинский экспресс» между Киевом и Львовом, Донецком и Харьковом.

Движение скоростных электропоездов «Украинский экспресс» по маршруту Киев-Днепропетровск-Киев железнодорожники планируют открыть этой осенью.