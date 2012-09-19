УЗ оборудовала устройствами систем спутниковой навигации 444 грузовых электровоза

По состоянию на середину сентября 2012 года, «Укрзализныця» оборудовала устройствами систем спутниковой навигации 444 грузовых электровоза.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), всего системы спутниковой навигации планируется установить на 1100 грузовых электровозах.

Информация о местонахождении локомотивов в реальном времени будет использоваться для создания единой электронной карты железных дорог, что поможет оптимально использовать имеющийся подвижной состав для организации перевозочного процесса.

В настоящее время работы по созданию единой электронной карты завершены на 93%.

Напомним, «Укрзализныця» планировала установить на локомотивах в общей сложности около 2 тыс. трекеров систем спутниковой навигации.

Справка УНИАН. Электронная карта железных дорог Украины позволит получать в реальном времени информацию о местонахождении любого поезда, локомотива и вагона.

Данные о перемещении подвижного состава в режиме реального времени будут передаваться в автоматизированную систему управления грузовыми перевозками (АСК ГП УЗ-Е).