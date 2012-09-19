«Укрзализныця» с начала года отремонтировала более 13 тыс. полувагонов

Специализированные ремонтные депо «Укрзализныци» с начала 2012 года отремонтировали 13,1 тыс. единиц грузовых полувагонов - на 3% больше, чем было запланировано.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), ремонт полувагонов осуществляли шесть специализированных депо Приднепровской и Донецкой железных дорог - Батуринская, Дебальцево-Сортировочное, Красноармейск, Мудреная, Нижнеднепровск-Узел и Ясиноватая.

По словам заместителя начальника Главного управления вагонного хозяйства «Укрзализныци» Анатолия Ракипова, из-за старения подвижного состава железнодорожникам приходится увеличивать объемы ремонтных работ.

В частности, вагонное депо Ясиноватая в 2011 году ремонтировало по 120-140 полувагонов в месяц, на сегодня - 200. Перед депо поставлена задача: довести объемы ремонта вагонов до 250.

Напомним, в конце 2011 года Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины определила, что базовыми ремонтными депо для государственных компаний, на баланс которых передали грузовые полувагоны украинских железных дорог, будут вагоноремонтные депо Батуринская, Мудреная, Нижнеднепровск-Узел, Пятихатки, Пологи, Мелитополь, Запорожье Левое и Джанкой.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.