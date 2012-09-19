Кабмин предлагает освободить билеты на поезда Интерсити+ от НДС до 1 января 2017 года

Кабинет министров предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми вместо применения нулевой ставки НДС на услуги по перевозке пассажиров скоростными поездами Интерсити+ такие услуги будут освобождены от НДС.

Согласно соответствующему законопроекту №11210 от 13 сентября, указанная льгота будет действовать до 1 января 2017 года.

Освобождение от уплаты НДС вместо применения нулевой ставки позволит упростить финансовую отчетность, а ограничение срока действия льготы позволит оценить эффективность применения и целесообразность дальнейшего предоставления непрямой государственной поддержки пассажирских перевозок скоростными поездами Интерсити+, считают инициаторы нововведений.

Напомним, с 00 час. 00 мин. 14 августа 2012 года пассажиры поездов Интерсити+ оплачивают стоимость проезда без НДС. Такая льгота была введена в соответствии с законом Украины от 5 июля 2012 г. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине", которым было введено обложение налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке услуг по перевозке пассажиров скоростными электропоездами Интерсити+.

Справка УНИАН. Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem, которые курсируют по железным дорогам Украины между Киевом и Донецком, Львов и Харьковом с конца мая 2012 года.

Поезда Skoda относятся к классу Интерсити.