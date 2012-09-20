ВОХР ДЖД за 8 месяцев предупредила 239 краж

За 8 месяцев 2012 года работники общих оперативных групп военизированной охраны (ВОХР) Донецкой железной дороги (ДЖД) предупредили 239 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 279,9 тыс. грн.

Как сообщила ДЖД, в ходе проведенных мероприятий задержаны и переданы правоохранительным органам 339 расхитителей.

Как правило, объектами посягательств становятся грузы, которые перевозятся на открытом подвижном составе, в первую очередь это изделия из черных металлов, металлолом и уголь.

Для предупреждения хищений работники ВОХР с начала 2012 года сопроводили более 27,1 тыс. поездов с номенклатурными и другими ценными грузами.

При сопровождении для отражения нападений злоумышленников работники ВОХР 7 раз применяли табельное оружие как предупредительное средство.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).