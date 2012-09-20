На ДЖД увеличилось количество повреждений средств сигнализации и связи

Донецкая железная дорога (ДЖД) отмечает увеличение количества повреждений средств сигнализации, связи, подвижного состава, верхнего строения пути и другого инженерно-технического оборудования.

«Сохраняется тревожная тенденция роста фактов несанкционированного вмешательства в деятельность железной дороги в виде повреждения средств сигнализации и связи, подвижного состава, верхнего строения пути и другого инженерно-технического оборудования, которых с начала года насчитывается 137 случаев. Сумма убытков составила 166,7 тыс. грн», - сообщили УНИАН в ДЖД.

В частности, 5 июля 2012 года на ст. Горловка за повреждение грузовых вагонов на общую сумму 1750 грн задержаны 2 человека.

11 августа на участке Горловка-Бахмутовка за кражу оборудования на сумму 3300 грн задержан один человек.

22 августа на участке Путепровод-Ханженково за кражу деталей пути на сумму 1050 грн задержаны три злоумышленника.

Все задержанные переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, военизированная охрана (ВОХР) Донецкой железной дороги (ДЖД) для предотвращения вандализма на станциях и других объектах железной дороги за 8 месяцев 2012 года задержала 357 человек, из которых 344 были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 11,7 тыс. грн.

«Железнодорожники в очередной раз предостерегают правонарушителей, что незаконные посягательства на грузы и имущество железных дорог может привести к уголовной ответственности и возникновению аварийных ситуаций», - отмечают сотрудники ДЖД.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).