«Укрзализныця» изучает мировые новации системы оплаты и мотивации труда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках подготовки к структурной трансформации изучает мировые новации системы оплаты и мотивации труда.

Как сообщили УНИАН в ведомстве, в частности, свои наработки построения современной системы поощрения и мотивации персонала железнодорожникам презентовала компания Hay Group - мировой лидер консалтинговых услуг по вопросам эффективного менеджмента организаций.

По мнению экспертов Hay Group, современная система вознаграждения должна мотивировать к повышению производительности труда и обеспечивать внешнюю конкурентоспособность.

В частности, разработанные компанией Hay Group критерии оценки должностей предполагают оценку должности исходя из трех составляющих: знания и навыки, область и сложность решаемых вопросов, ответственность.

Кроме постоянной ставки для мотивации персонала должно применяться переменное вознаграждение.

Представитель компании Hay Group отметил, что «Укрзализныця» должна выстраивать свою систему, которая бы максимально учитывала особенности ее деятельности и объективные экономические реалии.

В свою очередь, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак подчеркнул необходимость изменения системы оплаты труда, действующей в отрасли с 70-х годов прошлого века.

«Система оплаты и мотивации труда осталась нам в наследство со времен Советского Союза. Основной ее рычаг - большая доля ручного труда и административное управление. Сегодня мы решаем вопросы автоматизации всех звеньев производственной деятельности, переводим наших специалистов на современные технологии работы, которые, с одной стороны, значительно упростят технологический процесс, с другой - в разы повысят эффективность и производительность труда. Соответственно, система оплаты и мотивационные модели должны быть другими», - сказал он.

Напомним, ранее «Укрзализныця» привлекла консалтинговую компанию «А.Т. Керны», которая предоставляла консультационную помощь в реформировании железнодорожного транспорта Канады, европейских стран, США и России.

Справка УНИАН. Hay Group - компания глобального консультирования по вопросам менеджмента. Компания работает в 86 офисах в 47 странах.

Hay Group сотрудничала с канадскими, французскими, американскими и испанскими железными дорогами.