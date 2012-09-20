Из-за отсутствия индексации грузовых тарифов железные дороги недополучат 2 млрд грн

В 2012 году из-за отсутствия индексации тарифов на грузовые перевозки железные дороги Украины недополучат более 2 млрд грн, а в государственный бюджет не поступит 735 млн грн налоговых платежей.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного коммерческого управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») Юрий Меркулов.

По словам Ю.Меркулова, отсутствие индексации тарифов приводит к тому, что «Укрзализныця» «за счет собственных средств и ресурсов дотирует другие отрасли экономики».

Ю.Меркулов также отметил, что это приведет к существенному повышению себестоимости промышленной продукции.

«Ориентировочно индексация тарифов на грузовые перевозки даст увеличение стоимости продукции предприятий не более чем на 2 пункта. На инфляцию и себестоимость это практически не повлияет», - сказал он.

По словам Ю.Меркулова, «Укрзализныця» планирует внести предложения об индексации грузовых железнодорожных тарифов в 2013 году.

«Будем выходить с соответствующим предложением на 2013 год», - сказал он.

Он отметил, что с 2008 по 2011 год тарифы на грузовые перевозки вагонами «Укрзализныци» не повышались, а на некоторые виды грузов даже снижались в качестве одной из мер господержки некоторых отраслей экономики во время кризиса. При этом цены на комплектующие для работы железных дорог только в 2012 году выросли от 15 до 32%.

«Сейчас стоит вопрос о необходимости ресурсов для обеспечения поддержания надлежащего состояния железнодорожной инфраструктуры, ее модернизации, подвижного состава, без которых невозможно развитие экономики и социальной сферы нашего государства. Невозможно с одной стороны требовать обеспечения растущих потребностей экономики и населения Украины, а с другой - удерживать тарифы на уровне «ниже выживания» при отсутствии государственных инвестиций в железнодорожную отрасль», - сказал Ю.Меркулов.

Напомним, в рамках реорганизация грузовых перевозок в начале 2012 года «Укрзализныця» изменила методику расчета тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, в частности, включив в тариф плату за возврат порожнего вагона.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Кроме того, еще 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.