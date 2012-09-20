Украина и Польша откроют на границе новый автомобильный пункт пропуска

Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что в четверг будет подписано межправительственное соглашение об открытии на общей границе нового автомобильного пункта пропуска «Нажанковичи – Мальховичи».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Брониславом Коморовским в Киеве.

По словам В.Януковича, открытие нового пункта пропуска позволит разгрузить существующие автомобильные переходы.

Он также отметил, что Украина и Польша будут активизировать работу по расширению зоны малого приграничного движения.