Начнет работу проект «Мультимодальные перевозки и логистические процессы в Украине»

В Украине при финансировании Евросоюза начнет работу украинско-французский проект «Мультимодальные перевозки и логистические процессы в Украине».

Как сообщает пресс-служба представительства Европейского Союза в Украине, официальный старт проекта состоится 21 сентября.

На имплементацию данного проекта Твининг, реализация которого происходит под руководством Франции, был выделен грант от ЕС в размере 1,125 млн евро.

Глобальная задача проекта состоит, в частности, в создании возможностей для постепенной интеграции Украины в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T).

«Эксперты проекта будут работать над укреплением институциональной способности украинских учреждений и способствовать внедрению передовых практик ЕС. Благодаря улучшению компетентности Министерства инфраструктуры и других учреждений, работающих в области грузовых перевозок, проект Твининг обеспечит развитие мультимодальных внутренних и международных перевозок и логистики в Украине», - отмечает пресс-служба ЕС.

Продолжительность проекта - 18 месяцев.